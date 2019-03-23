حب الوطن بالجيزة يحتفل بعيد الأم و يكرم العشرات من الأمهات المثاليات.. صور

احتفل ائتلاف حب الوطن بمحافظة الجيزة برئاسة المهندس بدوي عقبي، بعيد الأم، و كرم العشرات من الأمهات المثالية، بمقر الائتلاف بالمحافظة، اليوم السبت، بحضور النائب جمال عقبي منسق العمال بائتلاف حب الوطن نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، النائب السابق يوسف خطاب مستشار الإئتلاف بالجيزة، محمد أسامة عبد الجواد أمين الشباب، يوسف الجابري، عبير محمود يوسف أمينة المرأة، مصطفى الجابري منسق الائتلاف بكرداسة، و عدد كبير من الأعضاء و الأمهات المثاليات التي تم تكريمها.



من جانبه قال الدكتور أسامة عقبي رئيس المركز الإعلامي لائتلاف حب الوطن، أن احتفال حب الوطن، بعيد الأم، وتكريم عدد منهم كأم مثالية، يأتي تكريما لها على دورها في رعاية الأسرة و تربية الأبناء، مضيفا أنه مهما قمنا من تكريمات، لن نوفي الأم حقها، تلك التي أوصانا بها الرسول الكريم سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.



يذكر أن ائتلاف حب الوطن، يحرص دوما على المشاركة بفاعلية في كافة الاحتفالات الدينية و الوطنية، دعما للوطن وخدمة لأبنائه.



يأتي ذلك برعاية النائب جمال عبدالناصر عقبي المنسق العام للعمال بائتلاف حب الوطن نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.