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البدري ضيف: bbc تواصل أكاذيبها المغرضة وأصبحت منصة إعلامية للجماعة الإرهابية

السبت 23/مارس/2019 - 09:50 م
بي بي سي
بي بي سي
ماجدة بدوى
قال النائب البدرى ضيف، إن شبكة "بى بى سى" البريطانية تواصل التحريض ضد مصر، بعرض وجهات نظر الجماعات الإرهابية التى تحرض ضد الدولة المصرية، وإصرارها على نشر معلومات مغلوطة ودعمها المستمر عبر شاشاتها لجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى.

وأضاف ضيف فى بيان صحفى له اليوم، أن القناة تتغافل وتتجاهل المشروعات القومية والإنجازات التى تشهدها مصر فى السنوات القليلة الماضية وأن ما شهدناه خلال هذه السنوات من كم المشروعات القومية لم نشهده منذ عشرات السنين وهذا ليس بشهادة المصريين أنفسهم فقط ولكن من خلال تقارير عالمية ودولية من كبرى المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والبنكية على مستوى العالم.

وأشاد ضيف بموقف المصريين الوطنى تجاه هذه الشبكة المحرضة وغير الحيادية فى تقاريرها وانها تعتبر منصة من منصات الجماعة الإرهابية وتدشين هاشتاج "نعم لإعدام الإخوانجية فى كل مكان" الذى لاقى ترحيب كبير من عامة المصريين وهذا يؤكد أن الشعب أصبح لديه وعى حقيقى ولم تعد هذه المحاولات الزائفة والمغرضة تثنيه عن المضى قدما نحو استكمال البناء والتنمية.

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