شركة فرنسية تتهم أردوغان بتسليح تنظيم داعش الإرهابي.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحكومة التركية تعاقدت مع شركة فرنسية لشراء 45 طن مواد ذخائر مستخدمة في تصنيع القذائف الصاروخية، حسبما أفاد القضاء الفرنسي.



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم العثور على أكياس الشركة الفرنسية في مقرات تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.



وتابع:" الشركة الفرنسية رفعت قضية على أردوغان لأنه قام بتسليم صفقات السلاح إلى تنظيم داعش الإرهابي".

