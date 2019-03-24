ضبط 122 طربة حشيش و16 كيلو بانجو و300 جرام هيروين فى 3 محافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن "الإسكندرية، مطروح، الدقهلية" وقطاع الأمن العام الحملات الأمنية لضبط تجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون.



أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد 122 طربة لمخدر الحشيش ، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 16 كيلو جرام ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام، 5000 قرص مخدر)، وذلك على النحو التالى: تم ضبط (شخصين – سبق إتهام أحدهما فى قضيتين "سرقة بالإكراه، سلاح") لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية.. وبحوزتهما ( عدد 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام) .



وتم ضبط (شخصين) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة فى كمين أعد لضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية.. وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام، و ضبط ( محكوم عليه فى قضية "تبديد") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح.. وبحوزته ( عدد 50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام) .



وفى ذات السياق تم ضبط ( محكوم عليه فى 3 قضايا "تبديد") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة .. وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزته ( عدد 5000 قرص مخدر)، و ( عاطل ، وطالب– سبق إتهام أحدهما فى قضية "مخدرات") لقيامهما بالإشتراك مع آخر هارب -جارى ضبطه- بالإتجار فى المواد المخدرة .. وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية مستقلان دراجة نارية.. وبحوزتهما ( عدد 7 لفافات من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية .

