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رياضة

بتروجيت يواجه الإنتاج الحربي استعدادا لمواجهة بيراميدز

السبت 23/مارس/2019 - 11:29 م
صدى البلد
القسم الرياضي
يلتقى فريق بتروجيت نادي الانتاج الحربي بعد غد، الاثنين، في إطار استعدادات الفريق البترولي خلال فترة التوقف الدولي، من أجل تأهيل اللاعبين تأهبا لعودة البطولة المحلية مرة أخري خلال الاسبوع القادم.

وتعد مواجهة بتروجيت هي ثاني مواجهات الفريق خلال فترة التوقف الدولي، حيث واجه اليوم في مباراته الأولي نادي المصري، وحقق الفريق البورسعيدي الانتصار بهدف نظيف للاعبه محمود وادي.

ويستعد فريق بتروجيت لمواجهة بيراميدز في الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز، يوم الاثنين المقرر له الأول من إبريل.

ويحتل الفريق الذي يقوده محمد عودة المركز14 من جدول ترتيب المنافسة المحلية برصيد 25 نقطة.

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