أحمد موسى: مميش ورجال الصناعة تفقدوا مصنع وايت فيل برفقة أبو العينين.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا يرصد زيارة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الصناعية للقناة، إلى مجموعة من المصانع العاملة في صناعات متنوعة داخل القطاع الجنوبي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي بدأت في مجموعة إلدورادو التي تعدُ إحدى المطورين الرئيسيين بالمنطقة.



وقال رجل الأعمال محمد ابو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إنه بدأ العمل في المنطقة الصناعية بالعين السخنة منذ 20 عاما، مضيفا:" كان حلمنا أن ننفذ العاصمة الاقتصادية الجديدة والتاريخ سوف يكتب اسم الفريق مهاب مميش بأحرف من ذهب.



وأضاف " ابو العينين"، أن زيارة رئيس الوزراء كانت في غاية الاهمية ورصدنا كل المشاكل وحددنا إجراءات العمل في الفترة القادمة وسيكون هناك متابعة دورية لسير العمل في المنطقة الاقتصادية، مؤكدا أن الصناعة هي القيمة المضافة في التشغيل والعملة الصعبة والضرائب والعالم ينظر إليها بمنظور ذو اهمية كبيرة، ولكن من المؤسف أن الصناعة بحاجة إلى تطوير وقوة دفع حقيقية في مصر، ويجب أن تكون تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتابع:" الرئيس السيسي يحقق النهضة الحقيقة وهو قادر على قيادة حركة الصناعة في مصر بشكل أقوى، ونحن أمام رؤية جديدة وصورة جديدة رسمها الرئيس السيسي أمام العالم وعلى الصناعة أن تؤكد للعالم اننا قادرين على التطوير"، مضيفا:" صناعتنا في كليوباترا تغزو أكثر من 106 دولة في العالم وحلت صناعات السيراميك والحمامات والبورسلين محل المستورد وشاركنا في أكثر من 800 معرض على مستوى العالم"



من جانبه قال طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب ومؤسس مصنع " وايت فيل"، أن المصنع على مساحة 53 ألف متر، وتم بتصميمه على أعلى مستوى، وقمنا بالاستعانة بمصممين من إيطاليا وتم التوصل إلى أحدث تكنولوجيا في صناعة الأدوات الصحية".



وأضاف:" عملنا على ترشيد استهلاك المياه في تصريف المياه في المراحيض، وافتتحنا مصنع وايت فيل للادوات الصحية وهو مخصص للتصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية وهو قائم على أحدث تكنولوجيات العالم في تلك الصناعة، ونحن نعمل على الحصول على شريحة كبيرة من السوق الأوروبي".



وقال نائب رئيس مجلس إدارة "كليوباترا جروب"، إنَّ المصنع تمَّ تدشينه لتغذية الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة، إضافةً إلى استخدام أحدث تكنولوجيا عالمية تساهم فى ترشيد استهلاك المياه.



وأشار إلى أن فكرة إنشاء "وايت فيل"؛ جاءت بعد التأكيدات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتشجيع الشباب كرواد أعمال؛ وهو ما أخذه طارق أبو العينين على عاتقه لتقديم نموذج صناعيّ واستثماريّ عريق يليق بمكانة مصر ودورها فى تطوير الصناعة بما يواكب الحراك العالمى فى هذا الشأن.



وأضاف أن مصنع "وايت فيل" ينتج مليوني ومائتي ألف قطعة سنويًا، كما وفر المصنع ٢٠٠٠ فرصة عمل للشباب الذين تم تدريبهم على أحدث التكنولوجيا المستخدمة فى المصنع الجديد.



وأشار، إلى أن أول مشاركة لمنتجات "وايت فيل" للأدوات الصحية كانت فى أهم معرض متخصص في هذا المجال بفرانكفورت وهو ما تناولته الصحف والمجلات العالمية التى نشرت إشادة الزائرين بمنتجات "وايت فيل".



واستمع أعضاء لجنة الصناعة إلى شرح محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كليوباترا والذى أشار إلى أن المجموعة تعمل علي تنمية وتطوير مساحة 11.87 مليون متر مربع من أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 15.3 مليار جنيه مصري، وتفقد الأعضاء المصنع الجديد وايت فالي.



وانتقل أعضاء لجنة الصناعة إلى شركة السويس للتنمية الصناعية، أحد المطورين الصناعيين بالمنطقة حيثُ قاموا بجولة فى المنطقة للتعرف على مكوناتها، حيث تعدُ أحد المطورين الرئيسيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعمل علي تنمية وتطوير مساحة 8.7 مليون متر مربع من أراضي المنطقة بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 65 مليار جنيه مصري، وقد استطاعت الشركة من خلال الخطط الترويجية التي قامت بها جذب مجموعة من المستثمرين الأجانب والمحليين يبلغ عددهم 60 شركة صناعية، وتوفير 15000 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.



واصطحب الفريق مميش، وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، رئيس اللجنة، بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، ومحمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة "كليوباترا جروب"، وطارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة "كليوباترا جروب"، مؤسس مصنع "وايت فيل" للأدوات الصحية، الذي يعتبر أصغر شباب الصناعة في مصر، حيث يدير مصنعًا باستثمارات ضخمة، وينتج منتجات لسد احتياجات السوق المصري، ويقوم بالتصدير إلى الخارج، ويعمل بالمصنع ألفي عامل.



وأشاد "مميش"، بالمصنع الجديد باعتباره أحد أهم مصانع المطورين الصناعيين لاستخدامها أحدث التكنولوجيا العالمية؛ وهو ما يؤكد قدرة المطورين الصناعيين فى مصر على المنافسة عالميًا وفقًا للتوجيهات الدائمة والمستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الاهتمام بالصناعات الوطنية ودعم التصدير.





