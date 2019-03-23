ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

غرف دعم فني بسيناء لتسهيل إجراء الامتحان التدريبي لطلاب الأول الثانوي

السبت 23/مارس/2019 - 11:35 م
صدى البلد
احمد صالح
قررت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، تشكيل غرف دعم فني بالادارت التعليمية في إطار استعدادات المديرية ، لامتحان الصف الأول الثانوي ، بهدف تسهيل عملية إجراء الامتحان التدريبي.

ناقشت المهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزاره التلعيم بالمحافظة ، في اجتماع مع مديري عموم الإدارات ومديري المدارس الثانوية ، المستجدات الخاصة بعقد الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي ، والمقرر بدايته غدًا الأحد.

تم مناقشة أبرز المعلومات عن الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي على التابلت ، وحصر كافة الاستفسارات الواردة من مديري المدارس والمعوقات.

وطالبت مرتجي ، عدم الالتفات للشائعات وعلى كل ماينشر على صفحات التواصل وأخذ المعلومات من الموقع الرسمي للوزارة ، وتقرر تشكيل غرف دعم فني لتسهيل عملية إجراء الامتحان التدريبي .

وعرض المهندس هشام فرغلي منسق عام البرنامج ومدير مركز التصحيح الإلكتروني جميع محتوى المنظومة من منصة طالب ومراقب ومقدر درجات وتحديد مهام كل منهم وكيفية حل المشكلات الخاصة بالتابلت والإنترنت والشريحة وطريقة دخول الامتحان والتعامل مع الوقت في خلال فترة الامتحان.

ترشيحاتنا

كيف تحسب الزيادة على معاشك بعد قرار الرئيس السيسي

عمرو أديب عن بطل حريق الزاوية الحمراء: المصري طول عمره دكر في المواقف الصعبة

التنمية المحلية تكشف تفاصيل وموعد ترخيص سيارات الفان والتوك توك

حمار يقطع العضو التناسلى لطفل.. وأطباء ينجحون فى علاجه بالمحلة

رد نقابة أصحاب المعاشات على قرار الرئيس بسحب استشكال حكم العلاوات

حصاد أخبار الأهلي اليوم السبت 23-3-2019

مفاجأة.. وباء يجتاح معسكر المنتخب البولندي وإصابة نجم الميلان و7 آخرين

ياسمين علي تنشر صورة مع مي حلمي ومحمد رشاد من حفل زفافهما

طارق أبو العينين: مصنع وايت فيل مخصص للتصدير لأوروبا وأمريكا.. فيديو

الشناوي يتصدى لركلة جزاء وينقذ مصر من التعادل أمام النيجر

وفاة رافي إيتان الوزير السابق وأسطورة المخابرات الإسرائيلية

طارق أبو العينين: مصنع وايت فيل الجديد يستخدم أحدث تكنولوجيا عالمية تساهم فى ترشيد استهلاك المياه.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. العثور على 82 عمل مسحور بمقابر الأقصر

10 صور من حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي

ساعة الزهور تثير استياء السكندريين.. صور

وزير الشباب يشيد بتعاون أجهزة الدولة لترشيد المياه.. صور

اللبنانية جيسي عبدو تنشر صورا عفوية مع محمد صلاح في دبي .. صور

فيديو

فيديوجراف: الرقابة الإدارية تضرب الفساد بيد من حديد.. وهذه حصيلة فبراير
محامٍ: قرار الرئيس بخصوص المعاشات انتصر للحق وأراح الجميع.. فيديو
أبو العينين: المنطقة الصناعية بالعين السخنة حلم تحقق.. ونغزو أكثر من 106 دولة في العالم.. فيديو
عمرو أديب يكشف سر تحطيم الفراعنة أنف أبو الهول.. فيديو
أبو العينين: السيسي يحقق النهضة وقادر على قيادة حركة الصناعة في مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟