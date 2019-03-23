غرف دعم فني بسيناء لتسهيل إجراء الامتحان التدريبي لطلاب الأول الثانوي

قررت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، تشكيل غرف دعم فني بالادارت التعليمية في إطار استعدادات المديرية ، لامتحان الصف الأول الثانوي ، بهدف تسهيل عملية إجراء الامتحان التدريبي.



ناقشت المهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزاره التلعيم بالمحافظة ، في اجتماع مع مديري عموم الإدارات ومديري المدارس الثانوية ، المستجدات الخاصة بعقد الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي ، والمقرر بدايته غدًا الأحد.



تم مناقشة أبرز المعلومات عن الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي على التابلت ، وحصر كافة الاستفسارات الواردة من مديري المدارس والمعوقات.



وطالبت مرتجي ، عدم الالتفات للشائعات وعلى كل ماينشر على صفحات التواصل وأخذ المعلومات من الموقع الرسمي للوزارة ، وتقرر تشكيل غرف دعم فني لتسهيل عملية إجراء الامتحان التدريبي .



وعرض المهندس هشام فرغلي منسق عام البرنامج ومدير مركز التصحيح الإلكتروني جميع محتوى المنظومة من منصة طالب ومراقب ومقدر درجات وتحديد مهام كل منهم وكيفية حل المشكلات الخاصة بالتابلت والإنترنت والشريحة وطريقة دخول الامتحان والتعامل مع الوقت في خلال فترة الامتحان.

