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العاهل السعودي يصدر عددًا من القرارات الملكية بتعيين وإعفاء عدد من المسئولين

السبت 23/مارس/2019 - 11:34 م
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز
أ ش أ
أصدر العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عددا من القرارات الملكية من بينها تعيين المهندس أحمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي محافظًا للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزه المرزوقي نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور سعد بن سعود بن ماجد آل فهيد مساعدًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن القرارات الملكية تضمنت أيضا تعيين المهندس محمد بن ناصر بن علي الجاسر مساعدًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور أحمد بن سالم بن محمد العامري مديرًا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمرتبة الممتازة.

كما تضمنت القرارات أيضا تعيين الدكتور محمد بن يحي بن غرامه الشهري مديرًا لجامعة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة، وتعيين عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظًا للهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمرتبة الممتازة، اضافة الي قرار بإعفاء الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد من منصبه.

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