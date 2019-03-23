ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

شاهد.. العثور على 82 عمل مسحور بمقابر الأقصر

السبت 23/مارس/2019 - 11:13 م
شاهد...العثور على
شاهد...العثور على 82 عملا سحريا بمقابر الأقصر
شمس يونس
واصل مجموعة من شباب محافظة الأقصر، اليوم السبت، مبادرة لتطهير المقابر من السحر السفلي، بمعاونة عدد من مشايخ الأزهر الشريف، وذلك بمقابر مركز أرمنت جنوب غرب المحافظة.

واطلق فريق نبضة المكون من مجموعة من الشباب مبادرة تطهير المقابر أوائل شهر مارس الجاري، والتي بدأت من مقابر الكرنك بمدينة الأقصر، وأسفرت عن العثور على 4 أعمال سحر سفلي، حيث واصلوا تنفيذ المبادرة بتطهير مقابر أرمنت.

وقالت مروة عبد العاطي، إحدى المشاركات في المبادرة، إن الهدف منها يأتي لحث الشباب على المساهمة في العمل الخدمي، إضافة إلى تطهير المدافن من أعمال السحر التي يقوم بها بعض الأشخاص بغرض ايذاء المواطنين.
وأضحت أن أعمال المبادرة أسفرت، عن العثور على 82 عملا سحريا مدفونا داخل المقابر، منهم مجموعة من العرائس الطينية، وبعض الأوراق الموضوعة داخل ثمار الحنظل، وزجاجات بها مياه سوداء، بالإضافة إلى بعض الأوراق المدون بها أسماء أشخاص وعدية ياسين.

وأضافت، أنه تم العثور أيضًا على طوب ملفوف بأقمشة بيضاء، وشباك صيد معقدة، والمفاجئة بعد كل ذلك، العثور على جلد غزار مدون به أسماء اخوة لتفرقتهم، بالإضافة إلى العثور على طفلين صغيرين مدفونين في التراب خارج المقابر.

وأكدت أن الشيوخ قاموا بإبطال تلك الأعمال، بالمياه المقروء عليها آية الكرسي، لعدم تأثير مفعولها على الأشخاص الذين عملت من أجل إيذائهم.

شارك في المبادرة من الشباب، مصطفي القاضي، عمرو احمد طه، مروة عبد العاطي، شيماء عبد العاطي، قاسم بكري مصطفي، علي احمد علي، رامي عبد الرازق محمد، اسماء عبد الصبور، الزهراء عبد الرحيم، ياسين عبد الرحيم، نور محمد محمد عبد العال، الزهراء النوبي بصري، ياسمين عبد الستار، أميرة عبد الهادي، محمد توفيق، الاء سيد عبد الحفيظ، بكار محمود، عبد الله نصر، أمنية محمد احمد، منى ممدوح رياض، محمد محروس، عبد الرحمن عبد الراضي.

كما شارك من منطقة وعظ الأقصر الأزهرية، الشيوخ، مدحت عبدالستار ومحمد العظيم علي حسن ومحمد عبدالسلام ومحمود عبدالفتاح.
شاهد.. العثور على 82 عمل مسحور بمقابر الأقصر
شاهد.. العثور على 82 عمل مسحور بمقابر الأقصر
شاهد.. العثور على 82 عمل مسحور بمقابر الأقصر
شاهد.. العثور على 82 عمل مسحور بمقابر الأقصر
شاهد.. العثور على 82 عمل مسحور بمقابر الأقصر

ترشيحاتنا

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية بتعيينات رفيعة المستوى

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بعد تطبيق قرار السيسي.. فيديو

#هاشتاج مصر والنيجر يتصدر تريند تويتر

بث مباشر.. مباراة مصر والنيجر بتصفيات أمم أفريقيا

أحمد موسى: بي بي سي تدعو للانقلاب على ثورة 30 يونيو.. فيديو

ياسمين علي تنشر صورة مع مي حلمي ومحمد رشاد من حفل زفافهما

غرائب ملاعب إفريقيا.. كوت ديفوار ورواندا بقميص متشابه خلال مباراتهما معًا

ننشر تفاصيل اجتماع الـ 8 ساعات داخل مقر BBC لتشويه صورة مصر

وفاة رافي إيتان الوزير السابق وأسطورة المخابرات الإسرائيلية

طريقة تصنيف منتخبات أمم أفريقيا 2019.. وموقف منتخب مصر

محافظ القاهرة يكرم جهاد بطل حريق الزاوية الحمراء.. فيديو

وزير الرياضة يكشف موقفه من تنفيذ حكم صحة عمومية الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. العثور على 82 عمل مسحور بمقابر الأقصر

10 صور من حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي

ساعة الزهور تثير استياء السكندريين.. صور

وزير الشباب يشيد بتعاون أجهزة الدولة لترشيد المياه.. صور

اللبنانية جيسي عبدو تنشر صورا عفوية مع محمد صلاح في دبي .. صور

فيديو

فيديوجراف: الرقابة الإدارية تضرب الفساد بيد من حديد.. وهذه حصيلة فبراير
محامٍ: قرار الرئيس بخصوص المعاشات انتصر للحق وأراح الجميع.. فيديو
أبو العينين: المنطقة الصناعية بالعين السخنة حلم تحقق.. ونغزو أكثر من 106 دولة في العالم.. فيديو
عمرو أديب يكشف سر تحطيم الفراعنة أنف أبو الهول.. فيديو
أبو العينين: السيسي يحقق النهضة وقادر على قيادة حركة الصناعة في مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟