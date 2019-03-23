شاهد.. العثور على 82 عمل مسحور بمقابر الأقصر

واصل مجموعة من شباب محافظة الأقصر، اليوم السبت، مبادرة لتطهير المقابر من السحر السفلي، بمعاونة عدد من مشايخ الأزهر الشريف، وذلك بمقابر مركز أرمنت جنوب غرب المحافظة.





واطلق فريق نبضة المكون من مجموعة من الشباب مبادرة تطهير المقابر أوائل شهر مارس الجاري، والتي بدأت من مقابر الكرنك بمدينة الأقصر، وأسفرت عن العثور على 4 أعمال سحر سفلي، حيث واصلوا تنفيذ المبادرة بتطهير مقابر أرمنت.





وقالت مروة عبد العاطي، إحدى المشاركات في المبادرة، إن الهدف منها يأتي لحث الشباب على المساهمة في العمل الخدمي، إضافة إلى تطهير المدافن من أعمال السحر التي يقوم بها بعض الأشخاص بغرض ايذاء المواطنين.

وأضحت أن أعمال المبادرة أسفرت، عن العثور على 82 عملا سحريا مدفونا داخل المقابر، منهم مجموعة من العرائس الطينية، وبعض الأوراق الموضوعة داخل ثمار الحنظل، وزجاجات بها مياه سوداء، بالإضافة إلى بعض الأوراق المدون بها أسماء أشخاص وعدية ياسين.

وأضافت، أنه تم العثور أيضًا على طوب ملفوف بأقمشة بيضاء، وشباك صيد معقدة، والمفاجئة بعد كل ذلك، العثور على جلد غزار مدون به أسماء اخوة لتفرقتهم، بالإضافة إلى العثور على طفلين صغيرين مدفونين في التراب خارج المقابر.

وأكدت أن الشيوخ قاموا بإبطال تلك الأعمال، بالمياه المقروء عليها آية الكرسي، لعدم تأثير مفعولها على الأشخاص الذين عملت من أجل إيذائهم.

شارك في المبادرة من الشباب، مصطفي القاضي، عمرو احمد طه، مروة عبد العاطي، شيماء عبد العاطي، قاسم بكري مصطفي، علي احمد علي، رامي عبد الرازق محمد، اسماء عبد الصبور، الزهراء عبد الرحيم، ياسين عبد الرحيم، نور محمد محمد عبد العال، الزهراء النوبي بصري، ياسمين عبد الستار، أميرة عبد الهادي، محمد توفيق، الاء سيد عبد الحفيظ، بكار محمود، عبد الله نصر، أمنية محمد احمد، منى ممدوح رياض، محمد محروس، عبد الرحمن عبد الراضي.