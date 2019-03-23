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برلمان

أنيسة حسونة: احتضان بي بي سي للإخوان يؤجج مشاعر الرفض تجاهها

السبت 23/مارس/2019 - 11:35 م
النائبة أنيسة حسونة
النائبة أنيسة حسونة
عبد الرحمن سرحان
أكدت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان، أن قناة بي بي سي، دائمًا ما تحذو نهج بريطانيا المعادي لمصر، باعتبارها قناة مملوكة للحكومة، مشيرة إلى أن كلًا من القناة والحكومة دائمًا ما تكون سيئة الإختيار، وما تقوم به من استضافة العناصر الإخوانية، إنما هو تأجيج لمشاعر الرفض من الشعب المصري تجاه السياسية البريطانية، وهذا يضر بالجميع.

وقالت "حسونة"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: أن الحكومة والبرلمان أعربت لإنجلترا أكثر من مرة أن وجود جماعة الإخوان بإنجلترا يشكل خطورة على الأمن الإنجليزي، لكن الإدارة البريطانية غير مقتنعة بذلك، ومصرة على احتضان الكيان الإرهابي.

وأضافت، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان، إن الأيام ستدور على بيريطانيا ويحدث من جماعة الإخوان ما لا يحمد عقباه على أراضي لندن، مشددة على ضرورة أن تتدارك موقفها المناصر للجماعة.

كانت القناة الإنجليزية بي بي سي، قد استضافت ياسر العمدة، وهو مصري ضمن المدرجين بقوائم الإرهاب، وهارب إلى تركيا، الأمر الذي أدى لإثارة غضب الكثيرين من مهنية القناة.

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