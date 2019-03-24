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برلمان

دفاع البرلمان تطالب بإطلاق قناة دولية للرد على الشائعات الخارجية ضد مصر

الأحد 24/مارس/2019 - 12:30 ص
بي بي سي
بي بي سي
عبد الرحمن سرحان
طالب النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإطلاق قناة مصرية لها طابع دولي، لتوضيح الحقائق والمفاهيم للرأى العام العالمي، والرد على كل الأخبار المشبوهة التي تثار ضد مصر.

وقال "الكدواني"،: في تصريحات خاصة،: إن هناك قنوات خارجية لا تعكس سوى رؤية الإخوان، وتحاول إثارة أشياء مغلوطة عن الوضع بمصر، لذا وجب إنشاء مثل هذه القناة، مشيرًا إلى أن قناة بي بي سي رائد لحملة التشويهات ضد مصر.

وأضاف، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بالبرلمان، أن بي بي سي، قناة لها تاريخ ملئ بالخروج على الالتزامات ومواثيق الشرف الإعلامي، وبرامجها مفروضة عليها من جانب الأجهزة الأمنية البريطانية.

وأشار إلى أنه من غير المستغرب أن تستضيف القناة أحد المدرجين بقوائم الإرهاب "ياسر العمدة".

كانت القناة الإنجليزية بي بي سي، قد استضافت ياسر العمدة، وهو مصري ضمن المدرجين بقوائم الإرهاب، وهارب إلى تركيا، الأمر الذي أدى لإثارة غضب الكثيرين من مهنية القناة.

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