نشرة أخبار البرلمان.. عبد العال يهنئ رئيس وزراء العراق بالقضاء على داعش.. وتنديدات برلمانية حول اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم السبت 23 مارس:
عبد العال يهنئ رئيس وزراء العراق بالقضاء على داعش
تفاصيل إنقاذ جهاد يوسف ابن الزاوية الحمراء لـ 3 أطفال من الحريق
رئيس عربية البرلمان: الجولان سورية وتصريحات ترامب مرفوضة
المحافظين يطالب بوقف تداول حبوب تسوس القمح في الأسواق .. لهذا السبب
حزب التجمع: متضامنون مع سوريا ضد البلطجة الأمريكية
نقل النواب: هيئة الطرق والكباري تستحق إشادة "كامل الوزير" بأدائها فى مشروعات عملاقة
برلمانية تطالب بمنع إجبار طلبة المدارس على أعمال النظافة
مشروع قانون لمعاقبة من يشوه الأماكن الأثرية والمرافق العامة
بيان عاجل بالبرلمان لوازرة التموين والصحة بشأن الرقابة على بيع أطعمة الشارع
برلمانى: 40 مليار جنيه تكلفة الحج والعمرة للمصريين سنويا ويجب منع تكرارهما
برلماني: تواصل مصر والعراق يغلق الباب في وجه مشروعات قطر ببغداد
عبد العال يهنئ رئيس وزراء العراق بالقضاء على داعش
تفاصيل إنقاذ جهاد يوسف ابن الزاوية الحمراء لـ 3 أطفال من الحريق
رئيس عربية البرلمان: الجولان سورية وتصريحات ترامب مرفوضة
المحافظين يطالب بوقف تداول حبوب تسوس القمح في الأسواق .. لهذا السبب
حزب التجمع: متضامنون مع سوريا ضد البلطجة الأمريكية
نقل النواب: هيئة الطرق والكباري تستحق إشادة "كامل الوزير" بأدائها فى مشروعات عملاقة
برلمانية تطالب بمنع إجبار طلبة المدارس على أعمال النظافة
مشروع قانون لمعاقبة من يشوه الأماكن الأثرية والمرافق العامة
بيان عاجل بالبرلمان لوازرة التموين والصحة بشأن الرقابة على بيع أطعمة الشارع
برلمانى: 40 مليار جنيه تكلفة الحج والعمرة للمصريين سنويا ويجب منع تكرارهما
برلماني: تواصل مصر والعراق يغلق الباب في وجه مشروعات قطر ببغداد