كامل الوزير: اللي عايز يشتغل على راسي.. والفاسد هقطعله إيده.. فيديو

قال كامل الوزير، وزير النقل، خلال تفقده محطتي مصر والجيزة وعدد من الورش والعمال، اليوم، إن وزارة النقل وزارة ثقيلة وخدمية تحتك بالمواطنين بشكل يومي وبكل نواحي الحياة، مشيرًا إلى أن جولاته التفقدية تأتي في إطار متابعة التوجيهات التي تصدر على أرض الواقع.





وتابع: "ممكن أعطي تعليمات وهو مش قادر ينفذها لأكثر من سبب السبب الأول عدم الاستيعاب مني ويصبح العيب عندي والسبب الآخر يكون الشخص بحاجة لتوضيح أكثر لهذه التعليمات أو عدم توافر إمكانيات تنفيذها".





وأضاف "الوزير" في لقاء خاص بث عبر برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه تأكد من سير العمل بشكل كامل بالأنفاق المغلقة سابقًا بعد وضع كاميرات مراقبة وتركيب إضاءة بها إضافة لتشغيل سيارات الجولف التي كانت متوقفة عن العمل بمحطة مصر، متابعًا: "لقيت النظافة بدأت تظهر في المحطة، المواطنين بدأوا يذهبوا لقطع التذاكر بالشباك الخاص بالتذاكر بعد أن كان يؤثر بالسلب على القطاع".





وأعلن الوزير، إعادة تشغيل مول محطة مصر من جديد والذي كان متوقفًا عن العمل منذ أكثر من عامين، لافتًا إلى أنه تم إنشاء رصيف جديد بالمنطقة التي وقع بها الحادث الأخير.





وأضاف: "بدأت أشوف وسائل الإطفاء ودي كانت رسائل لينا من الحادث كنت بشوف صناديق الإطفاء مغلقة وأسال فين القفل يقولولي مش لاقيينه أعطيت تعليمات بفتح هذه الصناديق".



