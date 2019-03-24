انطلاق مشروع تطبيق تقنيات مبادئ التصنيع الرشيق الشهر المقبل

قال المهندس حسام جابر، رئيس أحد مصانع الأدوات الكتابية، إنه من المخطط انطلاق مشروع تطبيق تقنيات مبادئ التصنيع الرشيق "اللين"، بالمصنع في شهر أبريل المقبل، بدعم مركز تحديث الصناعة ويستمر لمدة عام، بهدف من تحسين خدمات الإنتاجية مع التخطيط للإنتاج والمشتريات.



وأكد "جابر"، في تصريح له، استعدادهم التام للتطوير والتدريب وتطبيق النظم العالمية وخاصة اليابانية للنهوض بالمصنع، مشيدا في الوقت ذاته، بمساندة مركز تحديث الصناعة، للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة، فضلًا عن تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لتعميق التصنيع المحلي، والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج.