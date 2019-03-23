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رياضة

أحد يحرم الهلال من رقم قياسى فى الدورى السعودى

السبت 23/مارس/2019 - 11:05 م
صدى البلد
عمر سلامة
حرم فريق أحد السعودى الأول لكرة القدم، مضيفه الهلال السعودى من التسجيل فى المباراة رقم 25 على التوالى التي خاضها الفريق الهلالي في الدوري السعودي، وذلك في مواجهتهما يوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت آخر مباراة صام فيها الفريق العاصمي عن التسجيل، عندما تعادل سلبًا، أمام الأهلي السعودى ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري الموسم الماضي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ومنذ مواجهة الهلال والأهلي، سجل فريق العاصمة 60 هدفًا، أربعة منها في آخر مباريات الموسم الماضي أمام الفتح، والتي كسبها 4-1، فيما سجل هذا الموسم 56 هدفًا، حتى الآن.

وسجل الإسباني سوريانو هدفًا للهلال عند الدقيقة 90 من مباراة اليوم، لكن الحكم ألغاه بعد أن عاد إلى تقنية الفيديو «VAR».

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