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ثقافة

عرض أول وثيقة زواج وطلاق في ندوة المرأة بمكتبة القاهرة

الأحد 24/مارس/2019 - 12:32 ص
صدى البلد
طارق موسى
أقامت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة تحت عنوان "المرأة والجمال في مصر القديمة"، بالتعاون مع جمعية التراث والفنون التقليدية، مساء اليوم السبت، بمقر المكتبة بالزمالك.

تحدث فى الندوة، الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار السابق، والدكتور أحمد الشوكى رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية السابق، والدكتور محمد حسام الدين إسماعيل، رئيس جمعية التراث والفنون التقليدية، وأدار الندوة ياسر عثمان مدير المكتبة.

استهل الدكتور الدماطى كلامه، بالحديث عن أهمية المرأة ودورها في العموم ثم خص حديثه عن المرأة الفرعونية حيث تبوأت مكانة عظيمة منذ طفولتها، وعرض الأدوار المختلفة التي لعبتها المرأة الفرعونية كزوجة وأم، ووثق حديثه بعرض العديد من نصوص الحكماء التي تضمنت الإشادة بجمال المرأة؛ وعرض أيضا أول وثيقة زواج وطلاق؛ كما تطرق في حديثه عن دور المرأة الفرعونية في الاقتصاد والحكومة، حتى بلغ عدد السيدات اللآتي وصلن للحكم 22 امرأة .

تحدث الدكتور أحمد الشوكى عن المرأة ومكانتها في مصر الإسلامية، موضحا أنها نالت العديد من الألقاب لما كان لها من مكانة، وما حظت به من حب ثم تحدث عن الدور الذي لعبته في الحياة السياسية وفي مجال الفقه والأدب والعلوم والشعر والخط العربي والطب والفلك.

واختتمت الندوة فعالياتها بعرض الدكتور محمد حسام لبعض المباني الأثرية التي إرتبطت بالمرأة، مثل مسجد السيدة نفيسة، وقبة شجرة الدر، ومدرسة أم السلطان شعبان، وسبيل أم عباس وغيرهم، موضحا الجانب الجمالي المعماري بهم.

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