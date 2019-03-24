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اقتصاد

غرفة القاهرة التجارية تعقد مؤتمرا حول أهمية المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية الثلاثاء

الأحد 24/مارس/2019 - 12:52 ص
المهندس ابراهيم
المهندس ابراهيم العربي
ولاء عبد الكريم
تعقد مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الثلاثاء المقبل، مؤتمرا موسعا يدعو فيه منتسبي الغرفة من أعضاء الشعب التجارية في مختلف الأنشطة بهدف التوعية بالتعديلات الدستورية المقررة إجراء الاستفتاء عليها خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس ابراهيم العربي إن المؤتمر هدفه التوعية بأهمية المشاركة التجارية والصناعية والمجتمعية بشكل عام في استفتاء التعديلات الدستورية من أجل ترسيخ مبدأ الاستقرار في بلدنا لأن هذا في صالح المجتمع ككل والاقتصاد بصفة خاصة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار العربي إلى أن المؤتمر لا يستهدف التجار والصناع فقط من منتسبي الغرفة ولكن الدعوة مفتوحة لجميع الفئات المجتمعية للتوعية بأهمية المشاركة والإبداء بالرأي من أجل مصلحة بلدنا، مشيرا الى اننا بدأنا نتحسن تدريجيا على جميع الاصعدة في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالنمو الذي يشهده الاقتصاد المصري آخر 4 سنوات بالتحديد، وهو ما يحتم علينا النزول وبكثافة للمشاركة في التعديلات الدستورية القادمة.

وكشف "العربي" أن مؤتمر الثلاثاء المقبل تحضير لمؤتمر كبير وموسع سينظمة مجلس إدارة غرفة القاهرة في احد الفنادق الكبري بداية ابريل المقبل بدعوة الجمعية العمومية لغرفة القاهرة في القطاعات المختلفة وعدد من الشخصيات العامة والبرلمانية والمتخصصين والاكاديميين واصحاب الخبرات والمهتمين والدعوة مفتوحة لجميع الطبقات المجتمعية للمشاركة في المؤتمر لمناقشة التعديلات الدستورية والتوعية بها بشكل مفصل وواسع.

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