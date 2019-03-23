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رياضة

مدغشقر تخسر أمام السنغال بهدفين وتتأهل لنهائى أمم أفريقيا بمشاركة فوافي

السبت 23/مارس/2019 - 11:07 م
ساديو ماني لاعب منتخب
ساديو ماني لاعب منتخب السنغال
القسم الرياضي
حقق منتخب السنغال الفوز علي مدغشقر 2-0 علي ملعب ستاد لات ديور بأرض أسود التيرانجا، في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات أمم افريقيا 2019، والتي ستقام في مصر خلال الصيف القادم.

أحرز هدفي منتخب السنغال مبايي نيانج لاعب فريق ستاد ريمس الفرنسي، في الدقيقة 27 والدقيقة 57 من عمر اللقاء.

يذكر أن منتخبي السنغال ومدغشقر تأهلا لنهائيات كأس العالم من تلك المجموعة السادسة، بعد احتلال منتخب أسود التيرانجا المركز الأول برصيد 16 نقطة، بينما جاء المنتخب الملاجاشي ثانيا برصيد 10 نقاط.

ويتأهل منتخب مدغشقر، الذي يلعب له باولن فوافي المحترف فى فريق مصر المقاصة، لأول مرة في تاريخه لنهائيات كأس الأمم الافريقية.

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