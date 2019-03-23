مستشفى مصر للطيران تنجح في استئصال ورم سرطاني يزن 2 كيلو جرام

نجحت فريق جراحي بمستشفى مصر للطيران برئاسة الدكتور أشرف القاضى، في استئصال ورم سرطانى بالقولون وملتصق بالمثانة وجدار البطن يزن حوالي 2 كيلو جرام.
وأكدت مصادر مطلعة بمستشفى مصر للطيران، أن الورم كان يعد من الحالات الجراحية الكبيرة والمعقدة نظرا لانتشار الورم في أكثر من عضو داخل البطن، وكان المريض في حالة جيدة.
كان فريق مستشفى مصر للطيران، نجح في يناير الماضي، من استئصال ورم سرطانى من رأس البنكرياس والاثنى عشر من أحد المرضى، كان قد تسبب في صفراء انسدادية، حيث تم استئصال رأس البنكرياس والاثنى عشر والمرارة والقناة المرارية وجزء من المعدة والأمعاء، ثم تم إعادة توصيل باقي البنكرياس وباقي القناة المرارية وباقى المعدة بالأمعاء مرة أخرى.
أكدت مستشفى مصر للطيران، أن تلك العملية تسمى بعملية ويبل وهى من أكبر العمليات الجراحية حيث تستغرق من 6 إلى 9 ساعات، وقام بإجراء العملية الدكتور محمد فتحى عبد الغفار،أستاذ جراحة الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس وأستاذ زراعة الكبد بجامعة عين شمس ومستشفى مصر الطيران، والدكتور كيرلس مدحت أخصائي جراحة الأورام وزراعة الكبد بالمستشفى، والدكتور محمود يونس أخصائي جراحة الأورام بالمستشفى.