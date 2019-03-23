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أخبار العالم

تحقيق تركي حول تقرير لبنك جيه بي مورجان أضر بقيمة الليرة

السبت 23/مارس/2019 - 11:13 م
بنك جي بي مورجان
بنك جي بي مورجان
رويترز
قالت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا إنها فتحت تحقيقا بشأن شكاوى ضد بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان وغيره من البنوك بعد تراجع الليرة بأكثر من أربعة في المئة والانخفاض الحاد للمؤشر الرئيسي للبورصة التركية أمس الجمعة.

وقالت الهيئة اليوم السبت إنها تلقت شكاوى بأن التقرير الذي نشره بنك جيه.بي مورجان أمس أضر بسمعة البنوك التركية وأحدث تقلبا في أسواق المال. وأضافت أنه سيتم اتخاذ "الإجراءات الإدارية والقضائية" اللازمة في هذا الشأن.

كما ذكرت هيئة أسواق المال التركية اليوم أنها فتحت تحقيقا بعد تلقيها شكاوى بأن هذا التقرير "مضلل" وأنه شجع على مضاربات على الأسهم في بورصة اسطنبول.

ورفض متحدث باسم جيه.بي مورجان في المنطقة التعليق.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة التركية بأكثر من أربعة في المئة في مقابل الدولار الأمريكي أمس الجمعة، في أكبر انخفاض خلال يوم واحد منذ أزمة العملة التي وقعت في أغسطس آب، مما أثار مخاوف بشأن إقبال الأتراك على شراء العملة الأجنبية مع تدهور علاقات بلادهم مع واشنطن.

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