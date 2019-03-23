تعرف على المنتخبات المتأهلة لـ بطولة الأمم الأفريقية 2019 حتى الآن

أقيمت اليوم 9 مباريات في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية مصر 2019 ، في اليوم قبل الأخير من التصفيات ، حيث ضمن 19 منتخب التواجد في منافسات الكان 2019.
ويرصد صدى البلد المنتخبات التي تأهلت لمنافسات البطولة والتي تقام في شهري يونيو ويوليو القادمين:
مصر مستضيف البطولة
تونس
الجزائر
المغرب
مالي
غانا
السنغال
نيجيريا
أوغندا
غينيا بيساو
كوت ديفوار
رواندا
نامبيا
الكاميرون
بوروندي
موريتانيا
كينيا
مدغشقر
ويرصد صدى البلد المنتخبات التي تأهلت لمنافسات البطولة والتي تقام في شهري يونيو ويوليو القادمين:
مصر مستضيف البطولة
تونس
الجزائر
المغرب
مالي
غانا
السنغال
نيجيريا
أوغندا
غينيا بيساو
كوت ديفوار
رواندا
نامبيا
الكاميرون
بوروندي
موريتانيا
كينيا
مدغشقر