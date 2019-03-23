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رياضة

تعرف على المنتخبات المتأهلة لـ بطولة الأمم الأفريقية 2019 حتى الآن

السبت 23/مارس/2019 - 11:25 م
صدى البلد
القسم الرياضى
أقيمت اليوم 9 مباريات في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية مصر 2019 ، في اليوم قبل الأخير من التصفيات ، حيث ضمن 19 منتخب التواجد في منافسات الكان 2019.

ويرصد صدى البلد المنتخبات التي تأهلت لمنافسات البطولة والتي تقام في شهري يونيو ويوليو القادمين:

مصر مستضيف البطولة
تونس
الجزائر
المغرب
مالي
غانا
السنغال
نيجيريا
أوغندا
غينيا بيساو
كوت ديفوار
رواندا
نامبيا
الكاميرون
بوروندي
موريتانيا
كينيا
مدغشقر

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