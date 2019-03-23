تعرف على المنتخبات المتأهلة لـ بطولة الأمم الأفريقية 2019 حتى الآن

أقيمت اليوم 9 مباريات في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية مصر 2019 ، في اليوم قبل الأخير من التصفيات ، حيث ضمن 19 منتخب التواجد في منافسات الكان 2019.



ويرصد صدى البلد المنتخبات التي تأهلت لمنافسات البطولة والتي تقام في شهري يونيو ويوليو القادمين:



مصر مستضيف البطولة

تونس

الجزائر

المغرب

مالي

غانا

السنغال

نيجيريا

أوغندا

غينيا بيساو

كوت ديفوار

رواندا

نامبيا

الكاميرون

بوروندي

موريتانيا

كينيا

مدغشقر