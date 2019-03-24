خطوات بسيطة لحماية طفلك من نزلات البرد فى ظل تغيرات الجو

يعاني العديد من الآباء فى الوقت الحالى من مشكلة تغير الجو الذي يعرض أطفالهن إلى الكثير من نزلات البرد، مما يجعل البعض يتساءل كيف نحمي أطفالنا من تكرار حدوث نزلات البرد فى الوقت الحالي.



قدم الدكتور يوسف علي فريد، استشاري الأطفال، بعض النصائح لكيفية حماية أطفالنا من نزلات البرد في ظل تغير درجة الحرارة والتقلبات الجوية خلال هذه الأيام.



وقال "فريد " لـ"صدى البلد"، إنه يجب إبعاد الأطفال عن الأدوية المقوية لمناعة الجسم، وعن الروائح النفاذة مثل العطور ومعطرات الجو، والإكثار من تناول المشروبات الدافئة.



ونصح الأمهات بإلباس أطفالهن الملابس الثقيلة بدون إفراط، وارتداء الجواكيت والشرابات والقفازات، وعدم الإكثار من تناول المضادات الحيوية في الفترة الحالية.



وأوضح أنه من الضرورى تناول الكثير من الخضراوات والفاكهة لتزيد من مناعة الجسم، مضيفًا أنه يجب غسل الأنف من الداخل بمياه ساخنة لتقليل المضاعفات للمصابين بالجيوب الأنفية، والإكثار من تناول الليمون واليوسفي والبرتقال، والأطعمة التى لديها قدرة عالية من الاحتواء على فيتامين "سي".



كما يعتبر غسل اليدين من أهم الطرق التى يمكن للطفل من خلالها محاربة الجراثيم وبعض أنواع العدوى والأمراض، خاصة مع وجود العديد من أشكال وأنواع الصابون التى قد تبدو جذابة بالنسبة للطفل، ويمكنك أن تسمحى لطفلك باختيار شكل ونوع الصابونة التى يفضلها، علمي طفلك أن يغسل يديه بمياه تكون درجة حرارتها دافئة أى أنها مزيج ما بين الساخن والبارد حتى لا تكون مثلجة، بالإضافة إلى الحرص على ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل وتغييرها أولا بأول.



واعتادت الكثير من الأمهات إعطاء الأطفال حماما أو غسل شعرهم قبل ذهابهم للنوم مباشرة، ولكن فى الحقيقة فإن هذا الأمر، خاصة فى فصل الشتاء سيضعف مناعة الطفل ويجعله متعبًا في الصباح، حاولي أن يكون حمام طفلك أو غسلك لشعره بعد تناوله طعام العشاء لتتركي له بعض الوقت حتى يجف شعره.