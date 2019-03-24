فحص 1934 مريضا وعلاج مجاني ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنفيذ قافلة طبية وعلاجية مجانية وتوقيع الكشف الطبي على 1934 مريضا وصرف العلاج اللازم لهم مجانًا، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات تثقيفية وتوعوية من الأمراض المختلفة بقرية البيوم التابعة لمدينة القنايات، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح تحت شعار "حياة كريمة" لتحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج .



من جانبه، أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية البيوم التابعة لمدينة القنايات و توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم مجانًا على 1934 مريض شمل 61 حالة جراحة، 457 حالة أطفال ،339 حالة جلدية ، 437 حالة عظام ، 92 حالة نساء ،253 حالة باطنة ، 172 حالة قلب ، 123 حالة أسنان.



كما تم إجراء التحاليل المعملية اللازمة لـ76 حالة مقسمة إلى تحليل 33 عينة طفيليات و43 عينة دم، كما تم إجراء 28 حالة رسم قلب، وذلك بمشاركة أخصائيين في تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية ، كما تم تحويل 14 حالة مرضية لمستشفى القنايات المركزي لاستكمال الفحوصات اللازمة وإجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية.



وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم عمل العديد من الندوات التثقيفية لتوعية المواطنين من أهالي القرية وتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية ،كما تم عمل جلسات عن حملة 100 مليون صحة.