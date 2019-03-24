توقعات الأبراج اليوم 24 مارس الثور ما زالت علاقتك بالأحباب معرضة للتوتر حافظ على هدوئك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 24 مارس 2019 على النحو التالي:



الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا: زحل وبلوتو في مربع برجك فلا تتسرع وادرس جيدا قبل أي خطوة.

ماليا: القمر في منزل المدخرات ويمنحك ذلك روحا ملهمة تساعدك على تنمية مكاسبك.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

صحيا وماليا: القمر في مواجهتك.. ابتعد عن المغامرة واصبر ولا تتخذ مواقف عنيفة.

عاطفيا: ما زالت علاقتك بالأحباب معرضة للتوتر.. حافظ على هدوئك.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا: القمر في منزل العمل الإيجابي وتهتم اليوم بتحقيق تقدم شخصي وتتصرف بنضج.

عائليا واجتماعيا: رغم الضغوط تثابر اليوم من أجل إنجاز واجبات منزلية.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

اجتماعيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك أن تحافظ على مظهرك الرصين وأن تتجنب القيل والقال.

عائليا وعاطفيا: القمر في مربع برجك وعليك أن تتماسك ولا تفقد أعصابك إذا واجهتك خلافات عائلية أو عاطفية.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

اجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تستمع جيدا للآخرين وأن تتمكن من الرد عليهم.

مهنيا وماليا: المريخ يدعمك ويدفعك للتعامل بحماس وبروح مبادرة وتكتشف بداخلك طاقات جديدة وقد يعدك الفلك أيضا بمكاسب مالية.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

ماليا: القمر في منزل المال يجعلك تتمتع بحس عملي وتجاري يمكنك الاعتماد عليه وتهتم أيضا بشئون مالية، فقط تمسك بالعدل كي يحالفك الحظ.

مهنيا وعاطفيا: تدرس اليوم مشاكل تشغلك وتجد إجابات لأسئلتك وتعالج قضية معلقة.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك ويساعدك ذلك على تجسيد أفكارك

عائليا وعاطفيا: اليوم تبدو مستعدا للتعاون والعطاء وتكسب الجميع.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

اجتماعيا: اليوم القمر في منزلك الثاني عشر ويدفعك للعزلة وينفعك ذلك.. من المهم ألا تعلن خططك وأفكارك.

مهنيا: تستطيع اليوم أن تقفز فوق العقبات إذا ابتعدت عن الزهو بنفسك.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تتألق اليوم فصاحة ويتسم حديثك بالبلاغة والحجة.

عاطفيا ومهنيا: القمر في وضع داعم وقد تشعر اليوم بالارتياح ويدعمك الأحباب والزملاء.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا: القمر ما زال معاكسا.. سيطر اليوم على قلقك الداخلي فالتوتر يجلب الفشل.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تمنحك سحرا ويقظة، فقط تجنب الجدال الذي قد يؤدي لصدام.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يشحذ ذهنك بأفكار براقة، وعليك أن تسجلها ولا تهملها.

عاطفيا: القمر في وضع داعم ويعدك اليوم بحدث يسعد قلبك وإذا كنت خاليا قد تلتقي بمن تحب.