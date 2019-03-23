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برلمان

بيان عاجل حول الحكم القضائى بشأن ضوابط العمرة

السبت 23/مارس/2019 - 11:58 م
سحر طلعت مصطفى
سحر طلعت مصطفى
محمود فايد
قالت النائبة سحر طلعت مصطفي عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن الحكم القضائي الصادر عن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد للمعتمرين، يعد عنوانًا للحقيقة.

وأضافت النائبة فى تصريحات صحفية، أنها ستتقدم بيان عاجل بشأن تعجيل إجراءات تنفيذ الحكم، خاصة وأن شركات السياحة حاليا بدأت في موسم الذروة "عمرة رمضان"، والتي يتراوح نسبة المعتمرين المتكررين فيها ما بين 10-15 % وفقا لتقديرات مبدئية لشركات السياحة العاملة في تنظيم برامج العمرة من حجم العدد المخصص لعمرة رمضان و البالغ 100 ألف تأشيرة، إلي جانب أن ما يتعلق بالكوته المقرر ، و ما قد ينتج عنه من ارتباك السوق خلال الموسم الجاري.

أوضحت النائبة، أن شركات السياحة العاملة في السوق حاليا تعمل وفق الضوابط التي أبطلها الحكم القضائي ، وبالتالي نحتاج إلي قرارات سريعة تتوافق مع الحكم القضائي سالف الذكر، تضع في اعتبارها مصالح المواطن، لافتة إلي أهمية تقديم حل يضمن عدم ارتباك السوق في حالة فتح السقف العددي للمعتمرين تنفيذا للحكم القضائي.

ودعت البرلمانية إلي ضرورة عقد جلسة استماع تضم ممثلين عن غرفة شركات السياحة و ممثلين عن وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة لتدارك الموقف الحالي، و وضع حلول توافقية تضمن تنفيذ الحكم، و عدم حدوث أي ارتباك في السوق .

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