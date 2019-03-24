إعلامي يتفاجأ بمداخلة هاتفية من والدته وتدعو له على الهواء.. فيديو

قام الإعلامى أحمد دياب بتقديم التحية لكل أم مصرية، قامت بتربية أبنائها تربية صالحة، موضحًا أن الأم تشارك فى بناء أى مجتمع.



وأضاف خلال تقديمه ببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة الرافدين بلس، أن كل أم لها أهمية كبيرة فى حياة كل إنسان، مؤكدًا أن الأم تعانى كثيرًا فى تربية أولادها.



وأشار إلى أن الجميع يسير فى الحياة بدعاء الأم، وتفاجأ أحمد بمداخلة هاتفية من والدته الحاجة آمال التى قامت بالدعاء له على الهواء.



وقامت والدة دياب بالدعاء لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي.

