حصاد أخبار الكرة العالمية السبت 23 - 3 - 2019

شهدت أخبار الكرة العالمية اليوم السبت 23 - 3 - 2019، عددا من الأخبار المهمة، من أبرزها نتائج مباريات تصفيات أمم أفريقيا وتصقيات أمم أوروبا.
ايطاليا تهزم فنلندا بهدفين في تصفيات يورو 2020
جيرارد يقود ليفربول للفوز على أساطير ميلان على الأنفيلد..فيديو وصور
سيرجيو راموس ينقذ إسبانيا من التعادل أمام النرويج في تصفيات يورو 2020
مفاجأة.. وباء يجتاح معسكر المنتخب البولندي وإصابة نجم الميلان و7 آخرين
البرازيل تتعادل مع بنما 1/1 استعدادا لكوبا أمريكا
كوت ديفوار يتأهل رسميا الى نهائيات كأس أمم أفريقيا ..فيديو
غينيا بيساو يتعادل مع موزمبيق ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا
الكاميرون تتأهل رسمياً إلى نهائيات أمم أفريقيا.. فيديو
ايطاليا تهزم فنلندا بهدفين في تصفيات يورو 2020
جيرارد يقود ليفربول للفوز على أساطير ميلان على الأنفيلد..فيديو وصور
سيرجيو راموس ينقذ إسبانيا من التعادل أمام النرويج في تصفيات يورو 2020
مفاجأة.. وباء يجتاح معسكر المنتخب البولندي وإصابة نجم الميلان و7 آخرين
البرازيل تتعادل مع بنما 1/1 استعدادا لكوبا أمريكا
كوت ديفوار يتأهل رسميا الى نهائيات كأس أمم أفريقيا ..فيديو
غينيا بيساو يتعادل مع موزمبيق ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا
الكاميرون تتأهل رسمياً إلى نهائيات أمم أفريقيا.. فيديو