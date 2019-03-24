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أصحاب المعاشات لـ السيسي: عارفين إنك بتسابق الزمن ربنا يخليك لمصر.. فيديو

الأحد 24/مارس/2019 - 12:51 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
توك شو
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا يرصد ردود أفعال أصحاب المعاشات حول قرار الرئيس السيسي بسحب الحكومة الاستشكال على حكم العلاوات الخمس.

وقال أحد المواطنين خلال لقائه مع مراسل قناة صدى البلد: «خطوة جميلة، ربنا يخلي السيسي لمصر، بيعمل حاجات ولا في الأحلام، ويسابق الزمن».

وتابع آخر،: «نقدر ونثمن قرار السيسي، كونه يعود بالنفع على 9 ملايين مواطن مصري، قدموا أدوارهم بمختلف المجالات بالحياة المصرية».

وأضاف أحد أصحاب المعاشات: «قرار صائب كان يجب أن يتخذ منذ فترة كبيرة».

وقال آخر:«أحسن قرار اتعمل، بنأيد السيسي مليون مرة، ويفضل علطول طالما يمنحنا حقنا».

وأعرب أحد المواطنين عن سعادته بقرار السيسي، قائلًا: «قرار السيسي عظيم جدا، وأسعد المصريين».

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