أصحاب المعاشات لـ السيسي: عارفين إنك بتسابق الزمن ربنا يخليك لمصر.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا يرصد ردود أفعال أصحاب المعاشات حول قرار الرئيس السيسي بسحب الحكومة الاستشكال على حكم العلاوات الخمس.



وقال أحد المواطنين خلال لقائه مع مراسل قناة صدى البلد: «خطوة جميلة، ربنا يخلي السيسي لمصر، بيعمل حاجات ولا في الأحلام، ويسابق الزمن».



وتابع آخر،: «نقدر ونثمن قرار السيسي، كونه يعود بالنفع على 9 ملايين مواطن مصري، قدموا أدوارهم بمختلف المجالات بالحياة المصرية».



وأضاف أحد أصحاب المعاشات: «قرار صائب كان يجب أن يتخذ منذ فترة كبيرة».



وقال آخر:«أحسن قرار اتعمل، بنأيد السيسي مليون مرة، ويفضل علطول طالما يمنحنا حقنا».



وأعرب أحد المواطنين عن سعادته بقرار السيسي، قائلًا: «قرار السيسي عظيم جدا، وأسعد المصريين».