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أخبار العالم

الجامعة العربية تحضر لمنتدى التعاون العربي الصيني

الأحد 12/مايو/2019 - 04:30 م
مبنى جامعة الدول
مبنى جامعة الدول العربية
نادر غازى:
بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع التنسيقي العربي على مستوى المندوبين الدائمين، للتحضير للدورة 16 لاجتماع كبار المسئولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، برئاسة جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بالقاهرة، وحضور خالد الهباس الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون السياسية الدولية.

وقال "الهباس" إن الاجتماع يهدف إلى وضع رؤية عربية فيما يتعلق بالتعاون مع الجانب الصيني، والتنسيق للدورة 16 من المنتدى العربي الصيني الذي سيعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يومي 17 و18 من يونيو، على مستوى كبار المسئولين.

وأضاف في تصريح اليوم، على هامش الاجتماع، أن المنتدى سيعقد خلاله دورة الحوار الاستراتيجي بين الجانبين العربي والصيني "كبار المسئولين"، موضحا أن اجتماع اليوم سوف يناقش التوصيات التي ستصدر عن اجتماع كبار المسئولين، إضافة إلى الترتيبات اللوجستية والتنظيمية.

وأوضح أن التوصيات تتضمن التوافق في وجهات النظر حول عدد كبير من القضايا الأساسية التي تقع في نطاق التعاون العربي الصيني، بما فيها القضايا السياسية مثل القضية الفلسطينية والأزمات في عدد من الدول العربية ونزع السلاح ومكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا التي تهم الدول العربية، وكذلك مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي.

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