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محافظات

أوقاف الإسماعيلية تبيع صكوك الأضاحي بسعر 1800 جنيه

الأحد 12/مايو/2019 - 04:11 م
صكوك الأضاحي
صكوك الأضاحي
انجي هيبة
أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية عن بيع صكوك الأضاحى بالمديرية وجميع الإدارات الفرعية وقيمة الصك ١٨٠٠ جنيه.

كلف الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، الشيخ السيد عطية مدير المتابعة بالمديرية بمتابعة تنفيذ ذلك حسب الخطة التى وضعتها المديرية لبيع الصكوك.

شدد وكيل الوزارة على السادة مديري الإدارات الفرعية الإعلان عن بيع صكوك الأضاحى بالمساجد التابعة لها ومقر الإدارات.

أشار "بدران"، إلى أن محافظة الإسماعيلية كان لها دور بارز العامين الماضيين في بيع صكوك الأضاحي، مما كان له أطيب الأثر في توزيع اللحوم علي الفقراء والأماكن الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

أضاف "بدران" أن ثقة من يشترون الصكوك في أداء القائمين عليها، أدت إلي زيادة المبيعات التي وصلت الي ما يقرب من ٨٥٠ ألف جنيه العام الماضي.

وأشاد وكيل الأوقاف، بدور أئمة المساجد في جميع الإدارات وثقه رواد المساجد فيهم.

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