مدير تعليم الإسماعيلية: امتحان الجبر والإحصاء في مستوى الطلاب

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، لجنة مدرسة الفاروق عمر الإعدادية للبنين في اليوم الثاني من امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.



واطمأن مدير المديرية على مستوى الامتحان، حيث أكد الطلاب أنه في مستوى الجميع ومن خلال المنهج المقرر ويؤدى 21 ألفا و350 طالبا وطالبة، امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية، وذلك في 135 لجنة امتحانية موزعة على 8 إدارات تعليمية تتبع المديرية.



وقال "قبيصى" إنه وجه بضرورة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة أكثر من مرة عن طريق لجان التصحيح والتشديد على لجان النظام والمراقبة بالمراجعة الدقيقة قبل عملية رصد الدرجات وقبل استخراج النتيجة وإعلانها حرصا على مصلحة الطلاب.