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تعليم

طلاب جامعة القناة يشاركون في تجميل الإسماعيلية استعدادا لأمم أفريقيا

الأحد 12/مايو/2019 - 04:14 م
طلاب جامعة القناه
طلاب جامعة القناه الموهوبون يشلركون في تجميل الاسماعيليه
انجي هيبة
أكد الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، أن "الجامعة حريصة على القيام بدورها تجاه المجتمع الخارجى".

وأضاف "رحمى"، أن "أكثر ما يسعده هو مشاركة طلاب الجامعة الموهوبين في الفنون التشكيلية الذين شاركوا في تجميل مدينة الإسماعيلية الجديدة"، مشيرا إلى أنه فخور بهذا الحس الوطنى لأبنائه طلاب الجامعة وإقبالهم على المشاركة المجتمعية التى تخدم الوطن.

وتستعد مجموعة شارك بفنك للتعاون مع مبادرة اسماعيلية احلى لإجراء بعض الأعمال التجميلية داخل المحافظة فى إطار الاستعداد لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية التى تضم الإسماعيلية إحدى مجموعتها.

يذكر أن مجموعة شارك بفنك التى تضم طلاب الجامعة الموهوبين في الفنون التشكيلية قد شاركت في مشروع تجميل الاسماعيلية الجديدة برعاية الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة.

كما أجرى الفريق المشارك في مبادرة اسماعيلية احلى بأعمال تجميل مداخل مدينة الإسماعيلية وبعض شوارعها الرئيسية برعاية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية واشراف رائد جلال الفنان التشكيلى ومدير النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

ويجرى التنسيق على دمج الفريقين مع بعض فى نسيج واحد يضم مجموعة طلاب الجامعة الموهوبين شارك بفنك مع مجموعة مبادرة اسماعيلية احلى للقيام بأعمال تجميلية بالمدينة بالتوازى مع استعدادها لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية.

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