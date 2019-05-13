5 هدايا ربانية يقدمها الله لعباده فى رمضان

قال الدكتور محمد وهدان، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن لله عز وجل أكرم الأمة الأسلامية بشهر رمضان الكريم ويه خمسة هدايا ربانية.



وأضاف "وهدان" خلال لقائه ببرنامج مصر احلى المذاع عبر قناة المحور، أن الإنسان عندما يزور قريباً له يأخذ له معه هدية واحدة فقط، فجاء إلينا شهر رمضان الكريم وهو يحمل 5 هدايا وليست هدية واحدة لأنه شهر كريم، كذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح ((لو تعلم أمتي ما فى رمضان من الخير لتمنيت أن تكون السنة كلها رمضان)).



وأشار إلى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ((أعطيت أمتى فى شهر رمضان 5 لم يعطهن نبياً من قبلى، الهدية الأولى: أنه إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله عز وجل لعباده ومن نظر الله إليه لا يعذبه أبداً، الهدية الثانية: إن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك، الهدية الثالثة: فإن الملائكة تستغفر للصائمين فى كل يوم وليلة ماداموا صائمين لله تعالى، الهدية الرابعة: يأمر الله عز وجل جنته ويقول يا جنتي استعدي وتزيني لاستقبال عبادى الصائمين، الهدية الخامسة والاخيرة من الله سبحانه وتعالى: أنه إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله عز وجل لهم جميعاً.