حكاية من التاريخ.. مملوك من القسطنطينية يسقي الماء للمارة في حضرة البدوي

كان على بك مملوكًا بيع فى سوق الرقيق بالقسطنطينية ثم اشتراه إبراهيم كتخدا أحد أمراء المماليك فى مصر وامتاز بقوة الشخصية والطموح حتى وصل إلى وظيفة شيخ البلد، هذه المقدمة بداية مشوقة لقصة كشفها لنا الدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة، مساعد وزير الآثار السابق.



قال عبد اللطيف: "أنتهز فرصة اشتباك الدولة العثمانية فى الحرب مع روسيا سنة 1182 هـ/ 1768م، فأعلن استقلاله بمصر وأخذ على بك الكبير بعد ذلك فى تحقيق أمنيته وهى إقامة السلطنة المملوكية فأرسل سنة 1184هـ/ 1770م حملة كبيرة بقيادة محمد بك أبى الذهب استولت على الحجاز والشام فدخل محمد بك أبو الذهب دمشق".



وعادت الشام بذلك إلى حكم مصر كما كان الحال فى عهد المماليك، إلا أن العثمانيين أخذوا يستميلون إليهم محمد بك أبى الذهب الذى وعدوه بحكم مصر فكانت الخيانة، حيث عاد بجيشه إلى مصر وهزم على بك الكبير، واستولى على مصر فقام على بك الكبير بإعداد جيش ليعيد به مصر لحكمه ولكنه هزم عند الصالحية وعاد سيرًا إلى القاهرة حيث مات سنة 1187هـ/ 1773م.



ويعتبر سبيل على بك الكبير من أروع الأسبلة التى أقيمت فى مدينة طنطا فى العصر العثمانى، وهو واحد من ثمانى أسبلة أقيمت فى مدينة السيد البدوى، وقد أنشأه على بك الكبير سنة 1182 هـ/ 1768م بجوار السيد البدوى، وكان بناء هذا السبيل لإمداد المارة وأهل السبيل وزائرى المسجد الأحمدى بالمياه اللازمة، وبناء الأسبلة بصفة عامة يعتبر عملا دينيا دنيويا جعل للإسلام السبق على الحضارات الأخرى.



وقد تم بناء هذا السبيل على طراز الأسبلة نصف الدائرية التى تشرف على الخارج بشبابيك نحاسية ويتم الدخول إليها عن طريق باب يكتنفه مكسلتان ويعلو الباب عتب من صنجات حجرية معشقة يعلوه عقد عاتق من صنجات أيضًا مهمته التخفيف عن العتب ويكتنف العقد زخارف من أطباق نجمية وتعلوه نافذة.



ويتم الدخول إلى ردهة الصهريج ثم إلى المزملة، أما حجرة السبيل فتتميز بالشبابيك النحاسية الثلاثة، وقد كان هذا السبيل مقاما بجوار المسجد الأحمدى ثم نقل إلى منطقة السلخانة فى طنطا منذ عام 1961، ثم قامت هيئة الآثار المصرية بإعادة بنائه بشارع الجلاء فى مدينة طنطا.