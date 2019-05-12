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أخبار العالم

قطر تتراجع وتسحب قرار حظر بيع البضائع الإماراتية

الأحد 12/مايو/2019 - 04:14 م
تميم بن حمد
تميم بن حمد
أحمد قاسم
قال مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية الإماراتية السفير عبد الله حمدان النقبي، اليوم، الأحد، إن قطر تحاول اللجوء إلى المنظمات الدولية بهدف تسييس القضايا القانونية.

وأضاف "النقبي"، في تصريحات لقناة "روسيا اليوم": "قطر تحاول التهرب من التزاماتها في تنفيذ اتفاق الرياض، باللجوء إلى العديد من المنظمات الدولية من أجل استغلالها لأهدافها الإعلامية فقط".

وتابع: "رأينا ذلك في رفع قطر قضية أمام منظمة الطيران المدني، وأخرى أمام منظمة التجارة العالمية، وثالثة أمام محكمة العدل الدولية، وأيضا أمام منظمة مناهضة التمييز العنصري، وأمام جميع الحجج القانونية نرى التراجع القطري، فقد سحبت إجراءاتها التي اتخذتها لمنع البضائع الإماراتية من الدخول إلى السوق القطرية".

وأشار المسئول الإماراتي إلى أن "الدوحة تتراجع أمام محكمة العدل الدولية واعترفت أنها حجبت الموقع الإلكتروني المخصص من قبل دولتنا لتسهيل دخول المواطنين القطريين إلى الإمارات"، مشددا على أن "إجراءات قطر هذه أضرت بمواطنيها بالدرجة الأولى.

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