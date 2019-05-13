نجمات برج الثور .. قائدات صعب السيطرة عليهن .. أصالة تعلن عن مقاطعتها أنغام .. نور ملامح جريئة وشخصية قوية .. وريا أبي راشد وصلت للعالمية بذكائها

نانسي عجرم تكمل عامها الـ35 يوم 16 مايو

خفة الظل والفكاهة سمة تميزت بها فيفي عبده



تتميز امرأة برج الثور بروحها الجميلة وامتلاكها لحس فكاهي يأسر المحيطين بها، امرأة برج الثور أيضًا شخصية عنيدة مليئة بالإصرار والعزيمة، تعرف جيدًا ما تريد تحقيقه وتبذل قصارى جهدها للوصول إليه، في بعض الأحيان يراها البعض مجنونة لمحاولاتها المستميته وغير المتوقعة لتحقيق هدفها.



امرأة الثور تخشى المخاطرات وتحب دومًا البقاء في دائرة الأمان، لكن في أحيان أخرى تجدها تقدم على تصرفات بها بعض المخاطرة، عادة تكون هادئة وصبورة.



ويحتفل نجمات برج الثور خلال هذه الأيام بأعياد ميلادهن ومنهن نانسي عجرم التي تصنف من أكثر الشخصيات العربية تأثيرًا في الوطن العربي لتمتعها بشعبية وجماهيرية كبيرة من المحيط للخليج، ويتبين من خلال حوارات نانسي التليفزيونية بأنها شخصية لديها مثابرة ولا تخشى المغامرات كما تتميز أنثى الثور، ولكنها تفتقد الجرأة التي قد تجعلها تدلي بتصريحات نارية، فهي دائمًا تفضل السكوت أمام الانتقادات والبقاء في دائرة الأمان.





-أصالة

اصالة التي وصلت لمرحلة نضج فني جعلها واحدة من أهم مطربات الغناء بالوطن العربي، وعلى المستوى الشخصي أصبحت قراراتها معلنة حتى وإن كانت في بعض الأحيان صادمة وآخر تلك القرارات إعلانها مقاطعتها لصديقتها المطربة أنغام التي تزوجت من الموزع أحمد ابراهيم، زوج ابنة شقيقة المخرج طارق العريان ياسمين عيسى.



وصرحت أصالة : "مثلما يكون قربي من الأشخاص لطيف .. غضبي ايضًا ليس سهلا"، وهذا ما تتميز به أنثى الثور بالصرامة والصدام.



-فيفي عبده



خفة الظل والفكاهة سمة تميزت بها الفنانة فيفي عبده بالرغم من قوة شخصيتها المسيطرة إلا أنها تتميز بالعفوية المفرطة ويتضح ذلك من خلال الفيديوهات التي تقوم بنشرها طوال الوقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وينطبق على شخصية فيفي عبده مقولة "يراها البعض مجنونة لمحاولاتها المستميتة وغير المتوقعة لتحقيق هدفها".



-ميريام فارس



تلقب الفنانة اللبنانية ميريام فارس بملكة المسرح، فهي صاحبة المواهب المتعددة التي جمعت بين الغناء والرقص والتمثيل في آن واحد، ولكن تتميز بأنها شخصية كتومة للغاية وهذا ما تبين عند رفضها الكشف عن هوية زوجها، واكتفت بإعلانها دخولها القفص الذهبي.



-نور :

ملامحها جريئة تعكس على الشاشة شخصية حادة وجريئة لكنها في حقيقة الأمر فنانة رقيقة وممثلة عشقت تقديم الأدوار الصعبة في السينما، أنها الفنانة اللبنانية نور التي يصادف اليوم عيد ميلادها.



وتكمل اليوم نور عامها الـ41، فهي بدأت التمثيل في مصر قبل 19 عامًا من خلال فيلمها الأول "شورت وفانلة وكاب" مع النجم أحمد السقا.



زواج نور وأبنائها ابعدوها لفترة عن التمثيل، فهي متزوجة من رجل أعمال سوري ولديها طفلان ليوناردو، ليديا.



-ريا أبي راشد :

هي واحدة من أهم الإعلاميات العربيات التي حفرت اسمها في عالم مشاهير هوليوود بعد محاورة اغلبيتهم واشهرهم على السجادة الحمراء في الأوسكار وأهم المهرجانات السينمائية العالمية، انها ريا أبي راشد التي يصادف اليوم عيد ميلادها الـ42.



ما لا يعرفه الكثيرون ان ريا كانت تتمنى ان تصبح محامية او سياسية في بداية حياتها المهنية التي كانت مع الصحافة، ولكن عندما وقفت أمام الكاميرا لأول مرة شعرت ان هذا هو المكان الصحيح.



ذكاؤها وحوارها الممتع دفع النجم العالمي جورج كلوني في ذات مرة ان يطلبها بالاسم من اجل اجراء حوار معه في إحدى دورات مهرجان فينيسيا.



