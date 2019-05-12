ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

تخصيص 50 منحة دراسية للطلاب الأفارقة بجامعة كفر الشيخ

الأحد 12/مايو/2019 - 04:11 م
تخصيص 50 منحة دراسية
تخصيص 50 منحة دراسية للطلاب الأفارقة بجامعة كفر الشيخ
محمود زيدان
قرر مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة تقديم 50 منحة للطلاب الأفارقة لدراسة البكالوريوس والدارسات العليا بالجامعة .

وقال القمري إن المنح المقدمة لطلاب الدول الأفريقية ستتم وفقًا لقواعد وشروط المجلس الأعلى للجامعات، و سيتم تقديمها بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والملحقيات الثقافية بالسفارات المصرية في الدول الإفريقية.

وأضاف أن هذه المنح تأتي تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بضرورة فتح أفق جديدة مع أفريقيا، وتوقيع اتفاقيات التعاون بين الجامعة والجامعات الأفريقية لتدريب الأساتذة والطلاب بكليات الجامعة، وتأكيدًا على ضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وخصوصا من دول حوض النيل وإفريقيا، دعمًا لتوطيد الصداقة مع هذه الدول.

أوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن الجامعة تسعى دائما لزيادة أعداد المنح المقدمة سنويًا والتنوع في تخصصاتها في كافة المجالات لأبنائها الطلاب الآفارقة وتقديم الدعم الكامل لهم، لافتًا أن الجامعة سبق أن قدمت 10 منح لطلاب دولة موريتانيا.

ترشيحاتنا

فيديوجراف| سفاحة أمريكا الأولى.. تحولت قصتها إلى فيلم عالمي حصد الأوسكار

حصيلة تسول 4 أيام.. ضبط متسول بحوزته 77 ألف جنيه حول بطنه بالسويس

شاهد| لحظات الرعب لركاب طائرة تحاول الهبوط دون عجلات

تقرير استخباراتي يحدد مخبأ أبو بكر البغدادي

تراجع سعر الدولار.. سياسات الحكومة الإصلاحية وشهادات ثقة دولية أهم الأسباب

هل يدخل الجن جسم الإنسان ويسيطر عليه؟.. الشعراوي يجيب بالفيديو .. نوستالجيا

حكم صيام مريض سرطان يتلقى علاجا كيماويا

ميدو يهاجم منظومة الكرة بسبب مباراة الأهلي وسموحة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد رامي مالك.. 10 معلومات عن فخر مصر والعرب

نجمات بدون مكياج في رمضان 2019 لإقناع الجمهور.. أبرزهن دينا الشربيني

عجوز يقيم أعلى كوبري الدقي.. فريق أطفال بلا مأوى يعيد مسنا لأسرته.. صور

تامر حسني يتحول لـ كوافير نانسي عجرم في كواليس إعلان رمضاني.. صور