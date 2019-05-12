كيف تستحوذ على حب زملائك في العمل في رمضان؟

يعيش الكثيرون في العالم طقوس شهر الصيام، والذي يمكن أن يكون بادرة لزرع المودة بين الناس خصوصا في العمل، الأمر الذي ينعكس على نجاحاتهم وقدراتهم في الحصول على النتائج المطلوبة، وفق موقع بيج ثينك.



وبحسب الموقع، فإن الأشخاص الذين يتمتعون بحس الدعابة مؤهلون بشكل أكبر لتسلم مناصب قيادية ولربح ود زملائهم في العمل.



ولايمكن تحقيق ذلك إلا بخطوات، يعد أهمها العمل على تخفيف ضغط العمل، فإذا أردت في البداية الحصول على شئ فلابد من العمل له قبلًا وزرع ثمار الخير بين زملائك، فأولًا، يجب عليك الحرص على التعامل مع زملائك باحترام.



ثانيًا، تعد روح الفكاهة هي أهم خطواتك لقلوب زملائك، وبما أننا في رمضان فليس أفضل من دعابة خفيفة تخفف على الزملاء مشاق الصيام وتحفيزهم للعمل.



ثالثًا، من المهم إذا أردت أن تكون مديرًا ناجحًا وقبل ذلك زميلًا ناجحًا، فعليك تقبل النقد حيث يمكن للقائد استخدام الفكاهة بطريقة لبقة من أجل ايصال نقده للموظفين، الأمر الذي يقابله تقبل للنقد بطريقة أفضل وأكثر انسجاما.



رابعًا، العمل على القضاء على التوتر وذلك باستخدام الكوميديا في المكان والزمان المناسبين.



خامسًا، ايجاد ترابط مع الزملاء من خلال دعوتهم للإفطار جماعيًا في العمل وفي خارج العمل.



سادسًا، تأكد من أن الفكاهة والروح الجماعية تعمل على تطوير روح الإبداع.

