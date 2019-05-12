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أخبار البلد

وظيفة شاغرة في سفارة نيوزيلندا .. تعرف على تفاصيل

الأحد 12/مايو/2019 - 04:24 م
وظيفة شاغرة في سفارة
وظيفة شاغرة في سفارة نيوزيلندا
محمد مجدي
أعلنت سفارة نيوزيلندا بالقاهرة عن حاجتها لموظف يعمل بوظيفة مستشار سياسي.

وكشفت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تفاصيل الوظيفة الشاغرة، لافتة إلى أن 25 مايو آخر موعد لتقديم طلبات التوظيف.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الرابط التالي..
https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/africa/egypt/new-zealand-embassy-cairo-egypt/job-vacancies/

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