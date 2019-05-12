وظيفة شاغرة في سفارة نيوزيلندا .. تعرف على تفاصيل

أعلنت سفارة نيوزيلندا بالقاهرة عن حاجتها لموظف يعمل بوظيفة مستشار سياسي.



وكشفت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تفاصيل الوظيفة الشاغرة، لافتة إلى أن 25 مايو آخر موعد لتقديم طلبات التوظيف.



لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الرابط التالي..

https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/africa/egypt/new-zealand-embassy-cairo-egypt/job-vacancies/