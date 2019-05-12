أول رد فعل لفيس بوك بعد قرار تقسيم الشركة.. فيديو

بعد أن سارعت "فيسبوك" لرفض دعوة من الشريك المؤسس كريس هيوز، لتقسيم أكبر شركة في العالم لشبكات التواصل الاجتماعي إلى ثلاث شركات، بينما حث مشرعون وزارة العدل الأمريكية على إطلاق تحقيق بشأن الاحتكار.



وعرضت فضائية "الآن" اليوم، الأحد، تقريرا حول أول رد فعل لشركة فيسبوك على قرار تقسيم أحد مؤسسيها لتقسيم الشركة.



وجاء رد فعل "فيسبوك " بعد علمها بقرار تقسيم الشركة بأنه "ينبغى التركيز أكثر من ذلك على تنظيم الإنترنت".



