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أخبار العالم

انفجار يهز غرب العاصمة الأفغانية كابول

الأحد 12/مايو/2019 - 04:16 م
أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
ذكرت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية، اليوم الأحد، أن انفجارا هز غرب العاصمة الأفغانية كابول بالقرب من طريق دار الأمان.
ويقول شهود عيان في المنطقة إن قنبلة مغناطيسية مثبتة على سيارة من نوع فورد رينجر قد انفجرت في منطقة جاي ريس.

وتظهر الصور التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة من نوع فورد رينجر تغمرها النيران، لكن لا توجد تقارير متاحة بشأن الخسائر المحتملة.

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