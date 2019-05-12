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المبتهلة شيماء النوبي: تأثرت بصوت النقشبندي ونصر الدين طوبار.. ولا أستطيع تقليدهم.. فيديو

الأحد 12/مايو/2019 - 04:30 م
المبتهلة شيماء النوبي
المبتهلة شيماء النوبي
محمد القاضي
قالت المبتهلة شيماء النوبي، إنه من الجيد اختراق المرأة مجال الإنشاد الديني مؤخرا.

وأضافت "النوبي"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "ست الستات"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه كانت هناك قارئات قبل الحرب العالمية الثالثة وكانوا مسجلين في إذاعة القرآن الكريم، ولكن بعد الحرب انتشر أن صوت المرأة عورة.

وأكدت أنها تقوم بتدريب الشباب على الابتهال، لافتة إلى أن كثيرا من الأجيال الصاعدة لا تعرف الفرق بين الابتهال والمديح والتواشيح، متابعة أنها تأثرت كثيرا بعمالقة الإنشاد مثل الشيخ النقشبندي والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ نصر الدين طوبار.

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