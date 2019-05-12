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أخبار العالم

بندندوفسكي يؤدي اليمين الدستوري رئيسا لمقدونيا الشمالية

الأحد 12/مايو/2019 - 04:16 م
بندندوفسكي يؤدي اليمين
بندندوفسكي يؤدي اليمين الدستوري رئيسا لمقدونيا الشمالية
أ ش أ
أدى ستيفو بندندوفسكي اليمين الدستورية رئيسا جديدا لمقدونيا الشمالية، ووعد بأنه سيخدم جميع المواطنين في مجتمع منقسم سياسيًا، وسيضغط على قادة الاتحاد الأوروبي؛ للموافقة على بدء محادثات انضمام بلاده في يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية، أن بندندوفسكي، 56 عاما، أدى اليمين أمام البرلمان، اليوم الأحد، وكان قد فاز في الانتخابات التي جرت في 5 مايو في جولة متنازع عليها بشدة مع منافس محافظ.

وحضر مراسم الافتتاح رؤساء ألبانيا وبلغاريا وصربيا وكوسوفو.

ويعتبر بندندوفسكي مؤيد قوي لصفقة الاسم مع اليونان، التي تم الانتهاء منها في فبراير الماضي، والتي أنهت نزاعًا دام عقودًا حول اسم مقدونيا.

وكان البرلمان اليوناني قد صادق بأغلبية ضئيلة، في وقت سابق، على اتفاق يقضي بتغيير اسم جمهورية مقدونيا المجاورة، في انتصار تاريخي لرئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، يمهد لإنهاء أحد أصعب النزاعات الدبلوماسية في العالم.

وكان الرئيس السابق جورج ايفانوف، الذي أنهى فترة ولايته الثانية والأخيرة لمدة خمس سنوات، معارضًا قويًا لصفقة الاسم.

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