محمد عواد يعلن وجهته فى الموسم الجديد عقب انتهاء إعارته للوحدة السعودي

أعلن محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلي المعار لفريق الوحدة السعودي، والذي انتهت إعارته بنهاية الموسم الحالي عن بقائه في الدوري السعودي لموسم جديد.



وكتب عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن يكون موسمي الأخير في الدوري السعودي".



وأضاف: "شكرًا لكل اللاعبين على المجهود طوال الموسم كان عاملا رائعا".



وتابع: "شكرًا لكل من ساهم في العمل دخل الوحدة للخروج الموسم بهذا الشكل".