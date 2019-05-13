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أخبار البلد

هيئة تنشيط السياحة تشارك في معرض KOTFA بكوريا الجنوبية يونيو المقبل

الإثنين 13/مايو/2019 - 04:02 ص
سياحة مصر
سياحة مصر
محمد الاسكندرانى
تشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في معرض KOTFA المزمع إقامته بمدينة سول بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 6-9 يونيو المقبل.

أوضحت الهيئة وفقا لإخطار مرسل لـ"غرفة الشركات السياحية"، وحصل "صدى البلد" على نسخة منه أن معرض KOTFA يعتبر من أهم وأكبر البورصات السياحية التى تقام فى كوريا الجنوبية وشارك فيه نحو 500 عارض من أكثر 50 دولة حول العالم.

أشارت الهيئة إلى أن الجناح المصرى المشارك فى KOTFA سيكون على مساحة 54 مترا مربعا يزور المعرض ما يقرب من 35 ألف زائر خلال فترة انعقاده.

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