رئيس اقتصادية مستقبل وطن: جهود الدولة نجحت فى خفض أسعار السلع

قال الدكتور علي الإدريسي رئيس اللجنة الاقتصادية بمستقبل بحزب وطن، إنه بعد أسبوع منذ بدء شهر رمضان تمكنت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين من خلال استعداداتها قبل الشهر الكريم أن تحدث نوعا من أنواع التوازن بالأسواق وضبط الأسعار.



وأكد الإدريسي خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التجار بدأوا بالفعل فى تخفيض فى الأسعار نتيجة وجود منافس قوى أسهم فى زيادة السلع المعروضة بأسعار وجودة مناسبة.



وأشاد الإدريسي بالدور الذى قدمته الحكومة والقوات المسلحة والشرطة ورجال الاعمال فى هذا الشأن.