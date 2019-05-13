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تعليم

مناقشة مشاريع تخرج إعلام 6 أكتوبر بالمكتبة المركزية.. صور

الإثنين 13/مايو/2019 - 03:12 ص
صدى البلد
كريم عاطف
نظمت مكتبة جامعة 6 أكتوبر المركزية، مناقشة عدد من مشروعات التخرج لطلبة كلية الإعلام وفنون الاتصال داخل القاعة الرئيسية للمكتبة.

وتم مناقشة عدد من مشاريع تخرج طلاب كلية إعلام دفعة 2019 من بينها مشاريع "الوصية – فارماكا – إتومبيل".

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور مرعي مدكور، عميد الكلية والدكتورة أميمة عمران والدكتور إسماعيل إبراهيم بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس من الكلية وخارجها.

مناقشة مشاريع تخرج إعلام 6 أكتوبر بالمكتبة المركزية.. صور
مناقشة مشاريع تخرج إعلام 6 أكتوبر بالمكتبة المركزية.. صور
مناقشة مشاريع تخرج إعلام 6 أكتوبر بالمكتبة المركزية.. صور
مناقشة مشاريع تخرج إعلام 6 أكتوبر بالمكتبة المركزية.. صور
مناقشة مشاريع تخرج إعلام 6 أكتوبر بالمكتبة المركزية.. صور
مناقشة مشاريع تخرج إعلام 6 أكتوبر بالمكتبة المركزية.. صور
مناقشة مشاريع تخرج إعلام 6 أكتوبر بالمكتبة المركزية.. صور
مناقشة مشاريع تخرج إعلام 6 أكتوبر بالمكتبة المركزية.. صور
مناقشة مشاريع تخرج إعلام 6 أكتوبر بالمكتبة المركزية.. صور
مناقشة مشاريع تخرج إعلام 6 أكتوبر بالمكتبة المركزية.. صور
مناقشة مشاريع تخرج إعلام 6 أكتوبر بالمكتبة المركزية.. صور
مناقشة مشاريع تخرج إعلام 6 أكتوبر بالمكتبة المركزية.. صور
مناقشة مشاريع تخرج إعلام 6 أكتوبر بالمكتبة المركزية.. صور
مناقشة مشاريع تخرج إعلام 6 أكتوبر بالمكتبة المركزية.. صور
مناقشة مشاريع تخرج إعلام 6 أكتوبر بالمكتبة المركزية.. صور

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