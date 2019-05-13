مناقشة مشاريع تخرج إعلام 6 أكتوبر بالمكتبة المركزية.. صور

نظمت مكتبة جامعة 6 أكتوبر المركزية، مناقشة عدد من مشروعات التخرج لطلبة كلية الإعلام وفنون الاتصال داخل القاعة الرئيسية للمكتبة.



وتم مناقشة عدد من مشاريع تخرج طلاب كلية إعلام دفعة 2019 من بينها مشاريع "الوصية – فارماكا – إتومبيل".



وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور مرعي مدكور، عميد الكلية والدكتورة أميمة عمران والدكتور إسماعيل إبراهيم بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس من الكلية وخارجها.



