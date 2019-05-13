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ثقافة

ثقافة مطروح تستضيف ليالى رمضان الفنية

الإثنين 13/مايو/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة مطروح، الليلة الأولى من ليالى رمضان الثقافية والفنية بالنادى الاجتماعى، التى تضمنت عرض لمسرح العرائس للأطفال، وعرض مسكات، وورش فنون تشكيلية صلصال ورسم حر، ومسابقات ثقافية وفنية، وإنشاد ديني، ولقاء حوارى حول "التسامح وثقافة قبول الاخر" للشيخ محمد رشاد، تحدث فيها عن الاختلاف وثقافة قبول الرأى والرأى الاخر وسماحة الاسلام فى التعامل مع الجميع على حد سواء كل له حقوقه وواجباته.

اختتمت الليلة بعرض لفرقة أبوقير للموسيقى العربية، ومجموعة متنوعة من الأغاني الدينية والطربية، إضافة إلى ورشة فنية لتعليم البورتريه مع الفنان ياسر فتحي بالنادي الاجتماعي لتعليم أسس رسم البورتريه وتستمر لمدة عشر أيام  متواصلة.

وفى بيت ثقافة الضبعة وبقرية كشوك عميرة عقدت مناقشة كتاب "ثورة مصر المنسية" تأليف عبدالقادر طريف وبحضور الكاتب، الذي تحدث عن معركة وادى ماجد، التى خاضها بدو مطروح ضد الاحتلال الإنجليزى ودورهم فى الحفاظ على الأرض وانتصارهم بأسلحتهم البدائية والبسيطة وقتل القائد الإنجليز سنو.

فيما أقام بيت ثقافة سيوة ورشة حرف بيئية للجريد مع أحمد أدامى للحفاظ على هذا التراث من الاندثار لانتاج منتجات بيئية من الجريد والخوص للاستخدام المنزلى والشخصى، كما نظّم قصر ثقافة مطروح الليلة الأولى للخيمة التراثية تضمنت أمسية شعرية بحضور الشعراء أسلام المالكى عيسى بو عيسى، والكيلانى المغربى، ومحمد الأنور عبدالعال حامد، ورحاب لطفى، وتقديم عرض فنى للطق والمجرودة فى أجواء بدوية ومحاكاة للبيئة وغناء بدوى للمطرب موسي مطرف.

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