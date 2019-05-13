كندة علوش: #زي_الشمس عمل ممتاز بنصح الناس كلها تشوفه

بعد تصدر مسلسل #زى_الشمس لدينا الشربيني، وأحمد السعدني موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لفترة طويلة منذ بداية السباق الرمضاني.



غردت كندة علوش، على موقع التواصل "تويتر" تسأل جمهورها عن الأعمال الفنية التى يتبعونها وموضحة رأيها في مسلسل "زي الشمس" أنه من أفضل الأعمال الدرامية هذا العام وانها تنصح جمهوها بمشاهدته قائلة "‏رمضانكم مبارك، حابة اعرف شو عّم تشوفو مسلسلات سواء من مصر او برا مصر ممكن تذكرو تلت اسماء، انا شخصيًا عّم تابع بس ‎#زي_الشمس وبنصح كل الي ماشافو انو يشوفو لانو عمل ممتاز وفي اكتر من مسلسل سوري ولبناني سمعت انهم ممتازين وحشوفن بأقرب فرصة انتو شو بتنصحوني".



مسلسل زى الشمس من بطولة "دينا الشربينى، أحمد السعدنى، سوسن بدر، أحمد داوود، جمال سليمان، ريهام عبد الغفور، أحمد مالك، جينا سليم" وغيرهم من كبار الفن.



وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير، وتتعرض شقيقة دينا الشربيني التي تجسد دور محامية فى المسلسل للقتل، ومن هنا يبدأ البحث عن مرتكب الجريمة، ويتم الشكوك فى عدد من المقربين لها.



