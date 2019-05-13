برلمانى: المجمعات الصناعية حافز قوي للشباب الراغب في العمل

قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الـ 13 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة التى تنشئها الدولة موزعة على عدد من المحافظات، لافتا إلى أنها تستهدف توفير المشاريع للشباب الراغبين بقوة فى العمل وتحقيق الفائدة لأنفسهم ولمصر.



وأوضح السيد خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن الصناعات الصغيرة تعطي قيمة مضافة للصناعة بشكل عام فهى تساهم فى توفير مدخلات الصناعات الكبرى أو توفير المنتجات الصناعية النهائية فى الأسواق وتحقيق الفائض منها ثم تصديرها.



وتابع السيد:" أن المجمعات الصناعية تشمل وجود مراكز لتدريب الشباب على اتقان الحروف مراكز للتسويق"، معقبا: "الكلام دا جديد أول مرة نشوفه فى بلادنا تحفز الشباب وتدفعهم للأمام".



وتعتزم هيئة التنمية الصناعية، إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا للصناعات الصغيرة ، قبل انقضاء العام الحالي تشمل 4317 وحدة صناعية بهدف توفير 45 ألف فرص عمل جديدة لأبناء محافظة بورسعيد.



وأضاف مجدى غازى، رئيس التنمية الصناعية، أنه من المقرر تخصيص تلك الوحدات للشباب بعائد منخفض ومدد أطول للسداد؛ موضحا أن مجمع البحر الأحمر ومجمع مرغم 2 مقرر طرحهم على المستثمرين أول يوليو القادم.